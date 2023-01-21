Ландо Норрис: я ненавижу проигрывать

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил надежду, что сможет выиграть свою первую гонку в карьере в новом сезоне Формулы-1.
«Учитывая весь полученный мною опыт, возможно, мне удастся выиграть первую гонку в карьере, но вряд ли у меня будут шансы стать чемпионом раньше 2024 или 2025 года. И во все эти сезоны я должен демонстрировать лучшую форму. Вообще, я всегда критически оценивал свои выступления, всегда ищу, где можно стать лучше мне или команде.
Люблю слушать, потому что чем больше я узнаю, тем лучше для меня самого. Я перфекционист и всегда стараюсь сделать максимум для победы и я ненавижу проигрывать. Но при этом поражения меня дополнительно мотивируют быть ещё лучше, добавляют желания разобраться в причинах проигрыша», — приводит слова Норриса F1i.
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