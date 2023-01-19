Зак Браун: у Норриса впереди 10–15 лет карьеры, он может стать чемпионом мира

Руководитель «Макларена» Зак Браун оценил перспективы Ландо Норриса стать чемпионом мира при подходящих условиях.



«Секреты стабильности Ландо — спокойствие и хладнокровие. Он очень серьёзно относится к работе, но не забывает, что в автоспорте есть место и для веселья. Норрис выиграл почти все чемпионаты, в которых принимал участие, причём ещё в юном возрасте. Ландо очень талантливый.



Важно ещё и то, что Норрис умеет объяснять, что происходит с болидом, обеспечивает отличную обратную связь. Думаю, у него впереди ещё 10–15 лет карьеры и Норрис может стать чемпионом мира, если мы обеспечим его подходящей машиной для этого», — цитирует Брауна GQ.



В прошлом сезоне Ландо Норрис занял седьмое место в общем зачёте пилотов.

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