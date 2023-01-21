В «Альфа Таури» хотели пригласить в команду Мика Шумахера

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что он был готов подписать контракт с Миком Шумахером на сезон-2023.



«По моей инициативе мы уже начали обсуждать кандидатуру Мика. Я уверен, что он талантливый пилот, у которого есть все необходимые качества, чтобы сделать успешную карьеру в Формуле-1, так что я был бы рад усадить его за руль нашей машины. Но этого не случилось по политическим причинам, и проблемой стало то, что он в своё время был в молодёжной программе «Феррари». Но я высоко его ценю», — приводит слова Франца Тоста RTL.



В следующем сезоне Мик будет выступать в «Мерседесе». В немецкую команду он перешёл в качестве резервного пилота. Прошлый и позапрошлый сезон он провёл в «Хаасе».

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