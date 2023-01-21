Организаторы REC получили премию «Человек года в автоспорте» от РАФ

20 января в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре состоялась торжественная церемония награждения чемпионов РАФ.
В церемонии приняли участие президент РАФ Виктор Николаевич Кирьянов, руководитель программы SMP Racing Борис Романович Ротенберг, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Геннадиевич Чагин, руководитель проектов «Спорт/Образование/Культура» департамента спорта города Москвы Елена Андреевна Першуткина.
По итогам церемонии было вручено множество наград, в том числе премия журналистов «Человек года в автоспорте», которую получили Игорь Ермилин и Анастасия Бендикова — промоутеры чемпионата Russian Endurance Challenge (REC).
Кроме того, специальные призы получили:
Приз имён Николая и Игоря Больших — Николай Грязин — пятое место в WRC2, Константин Александров — второе место в WRC2 Junior.
Приз имени Льва Кононова — победитель чемпионата Европы по картингу в классе OK-JUNIOR Анатолий Хавалкин.
Приз имени Ильи Тихомирова — обладатель рекорда Европы в дрэг-рейсинге среди переднеприводных автомобилей на дистанции 1/4 мили Эльшан Асланов.
Приз имени Леонида Майорова — победители «Дакар-2022» экипаж: Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильгиз Ахметзянов.
Приз имени Бориса Ивановского — победители в классе GT4 AM в European GT Series — Михаил Лобода и Андрей Солуковцев.
Приз имени Татьяны Ивановны Соколовой — маршал года Роман Данилов.
Приз имени Андрея Нагеля — победители в IV классе (автомобили 1977–1982 г.в.) в ралли Monte-Carlo Historique – 2022 Илья Кашин/Борис Костырко.
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