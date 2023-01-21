Источник: «Ред Булл» может объявить о сотрудничестве с «Фордом» на презентации в Нью-Йорке

Команда Формулы-1 «Ред Булл» на презентации машины на сезон-2023 может анонсировать предстоящее сотрудничество с компанией «Форд», сообщает в своей колонке журналист Дитер Ренкен.



Как считает Ренкен, об этом может говорить в том числе и выбор места проведения презентации — она состоится в Нью-Йорке (США).



Напомним, ранее сообщалось, что новым мотористом «Ред Булл» с 2026 года может стать компания «Форд».



Предполагалось, что «Хонда» останется партнёром «Ред Булл» после того, как сорвались переговоры с «Порше». Однако спортивный консультант австрийцев Хельмут Марко дал понять, что есть и другие компании, готовые поставлять силовые установки для «Ред Булл». По информации источников, речь идёт именно о «Форде».