«Такие таланты не пропадают». Андретти уверен, что Мик Шумахер вернётся в Формулу-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался по поводу немецкого пилота Мика Шумахера.

«Я уверен, что кто-нибудь снова возьмёт его в команду. Такие таланты просто так не пропадают. Думаю, что Мик очень сильно улучшился в прошлом сезоне. Без сомнения. Это действительно проявилось в его выступлениях.

Фамилия Шумахер — это преимущество во всех отношениях. Без сомнения, он носит её с большой гордостью», — приводит слова Андретти Gpblog.

В следующем сезоне Мик будет выступать в «Мерседесе». В немецкую команду он перешёл в качестве резервного пилота. Прошлый и позапрошлый сезон он провёл в «Хаасе».

Ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что он был готов подписать контракт с Миком Шумахером на сезон-2023.