«Такие таланты не пропадают». Андретти уверен, что Мик Шумахер вернётся в Формулу-1
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Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался по поводу немецкого пилота Мика Шумахера.
«Я уверен, что кто-нибудь снова возьмёт его в команду. Такие таланты просто так не пропадают. Думаю, что Мик очень сильно улучшился в прошлом сезоне. Без сомнения. Это действительно проявилось в его выступлениях.
Фамилия Шумахер — это преимущество во всех отношениях. Без сомнения, он носит её с большой гордостью», — приводит слова Андретти Gpblog.
В следующем сезоне Мик будет выступать в «Мерседесе». В немецкую команду он перешёл в качестве резервного пилота. Прошлый и позапрошлый сезон он провёл в «Хаасе».
Ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что он был готов подписать контракт с Миком Шумахером на сезон-2023.
Новость по темеВ «Альфа Таури» хотели пригласить в команду Мика Шумахера
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