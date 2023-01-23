Масса рассказал, стал ли бы что-то менять в карьере, вспомнив титул Хэмилтона в 2008-м

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса ответил на вопрос по поводу своей карьеры, признавшись, что доволен тем, как она сложилась.



«На самом деле мне не нужно ничего менять. Я многому научился. Всё, что было, являлось частью моего обучения. В трудных ситуациях я учусь. Я наслаждался многими хорошими моментами. Полагаю, я получил отличный опыт. Конечно, если бы было что-то единственное, что можно бы было поменять, то это могло бы быть буквально ещё одно набранное очко в 2008 году. Но, в конце концов, на самом деле это не изменило бы мою жизнь», — приводит слова Массы SwiatWyscigow.pl.



Напомним, в 2008 году Масса в финале сезона уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса в карьере. Хэмилтон опередил Массу всего на одно очко.

Семь самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1: