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Фелипе Масса вспомнил о выступлении с Михаэлем Шумахером за «Феррари»

Фелипе Масса вспомнил о выступлении с Михаэлем Шумахером за «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса поделился воспоминаниями о выступлении за «Феррари» вместе с легендарным Михаэлем Шумахером.

«Это было здорово. Хочу сказать, это был отличный опыт. Прекрасное время… Я рад, что у меня была возможность быть товарищем по команде с Шумахером. Я многому у него научился. Он был потрясающим пилотом. Мы также были очень близки. В конце концов, мне повезло, что у меня был такой опыт», — приводит слова Массы SwiatWyscigow.pl.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Михаэль не прикован к постели.

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