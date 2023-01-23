Фелипе Масса вспомнил о выступлении с Михаэлем Шумахером за «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса поделился воспоминаниями о выступлении за «Феррари» вместе с легендарным Михаэлем Шумахером.



«Это было здорово. Хочу сказать, это был отличный опыт. Прекрасное время… Я рад, что у меня была возможность быть товарищем по команде с Шумахером. Я многому у него научился. Он был потрясающим пилотом. Мы также были очень близки. В конце концов, мне повезло, что у меня был такой опыт», — приводит слова Массы SwiatWyscigow.pl.



Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Михаэль не прикован к постели.

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