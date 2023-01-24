Марио Андретти высказался о новом сезоне Формулы-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мыслями о предстоящем сезоне Формулы-1. По мнению Андретти, «Мерседес», как и всегда, будет одним из основных фаворитов.



«Нужно исходить из того, что «Мерседес» будет сражаться так же сильно, как и всегда. Можете себе представить, что борьба будет происходить между тремя командами, а время от времени четвёртая, такая как «Макларен», будет в неё вмешиваться», — приводит слова Андретти RTL.de.



Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.

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