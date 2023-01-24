Марио Андретти высказался о новом сезоне Формулы-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился мыслями о предстоящем сезоне Формулы-1. По мнению Андретти, «Мерседес», как и всегда, будет одним из основных фаворитов.
«Нужно исходить из того, что «Мерседес» будет сражаться так же сильно, как и всегда. Можете себе представить, что борьба будет происходить между тремя командами, а время от времени четвёртая, такая как «Макларен», будет в неё вмешиваться», — приводит слова Андретти RTL.de.
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
- 24 января 2023
-
13:25
-
13:09
-
12:56
-
12:35
-
12:22
-
11:30
-
10:50
-
09:59
-
00:35
- 23 января 2023
-
23:15
-
22:45
-
21:49
-
21:29
-
20:56
-
19:53
-
19:40
-
18:45
-
17:36
-
16:44
-
16:19
-
15:53
-
14:54
-
13:48
-
13:42
-
13:03
-
12:54
-
11:56
-
11:14
-
10:55
-
10:49
-
10:07
- 22 января 2023
-
23:58
-
22:57
-
20:46
-
19:47