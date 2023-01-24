ФИА изменит начисление очков в Формуле-1
Поделиться
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что в планах организации изменить начисление очков в гонках, где пилотам по каким-либо причинам не удалось преодолеть полную дистанцию. Поводом для этого послужил Гран-при Японии прошлого сезона, где у многих возникло непонимание относительно распределения очков.
«Да, системе поменяется. Стив Нильсен, занимающий пост спортивного директора, собирается поработать над этим. Но если вернуться к Японии, то кто выбрал такую схему начисления очков? Команды. Кто её утвердил? Команды. Нам оставалось только это реализовать», — приводит слова бен Сулайема Autosport.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
Комментарии
- 24 января 2023
-
15:05
-
14:08
-
13:25
-
13:09
-
12:56
-
12:35
-
12:22
-
11:30
-
10:50
-
09:59
-
00:35
- 23 января 2023
-
23:15
-
22:45
-
21:49
-
21:29
-
20:56
-
19:53
-
19:40
-
18:45
-
17:36
-
16:44
-
16:19
-
15:53
-
14:54
-
13:48
-
13:42
-
13:03
-
12:54
-
11:56
-
11:14
-
10:55
-
10:49
-
10:07
- 22 января 2023
-
23:58
-
22:57
Партнерский контент