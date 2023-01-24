ФИА изменит начисление очков в Формуле-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что в планах организации изменить начисление очков в гонках, где пилотам по каким-либо причинам не удалось преодолеть полную дистанцию. Поводом для этого послужил Гран-при Японии прошлого сезона, где у многих возникло непонимание относительно распределения очков.



«Да, системе поменяется. Стив Нильсен, занимающий пост спортивного директора, собирается поработать над этим. Но если вернуться к Японии, то кто выбрал такую схему начисления очков? Команды. Кто её утвердил? Команды. Нам оставалось только это реализовать», — приводит слова бен Сулайема Autosport.

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