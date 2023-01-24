«Бентли» представила уникальные версии модели Continental GT S в честь успеха в гонках

Британская автомобильная компания «Бентли» представила две версии купе Continental GT S, посвящённые победе в марафоне «12 часов Батерста» в 2020 году. Оба автомобиля получили эксклюзивную отделку кузова и салона. Первое купе оформили в стиле ливреи гоночной машины: кузов окрашен в зелёный цвет (Apple Green), а салон отделан чёрной кожей. Цифра «семь» на решетке радиатора является данью уважения машине-победительнице Bathurst 12 Hour. Второй автомобиль окрашен в серый (Silver Tempest).

Фото: Bentley

У обеих машин присутствует 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью в 542 л. Владельцы автомобилей получат модель гоночного Continental GT3 в масштабе 1:18.