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«Бентли» представила уникальные версии модели Continental GT S в честь успеха в гонках

«Бентли» представила уникальные версии модели Continental GT S в честь успеха в гонках
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Британская автомобильная компания «Бентли» представила две версии купе Continental GT S, посвящённые победе в марафоне «12 часов Батерста» в 2020 году. Оба автомобиля получили эксклюзивную отделку кузова и салона. Первое купе оформили в стиле ливреи гоночной машины: кузов окрашен в зелёный цвет (Apple Green), а салон отделан чёрной кожей. Цифра «семь» на решетке радиатора является данью уважения машине-победительнице Bathurst 12 Hour. Второй автомобиль окрашен в серый (Silver Tempest).

Фото: Bentley

У обеих машин присутствует 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью в 542 л. Владельцы автомобилей получат модель гоночного Continental GT3 в масштабе 1:18.

Фото: Bentley

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