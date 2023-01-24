ФИА обвинили в противоречивой позиции по отношению к России и Ближнему Востоку

Бахрейнский институт прав и демократии обвинил Международную автомобильную федерацию в противоречивой позиции в отношении России и стран Ближнего Востока.



Директор института Сайед Ахмед Альвадеи отреагировал на новое правило, которое запрещает пилотам несогласованные политические высказывания.



«Письмо о запрете политических высказываний противоречит отношению Формулы-1 к ситуации между Россией и Украиной и конфликту Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна с Йеменом. Ни одно из заявлений Льюиса Хэмилтона за всю карьеру не было более политическим, чем решение ФИА отказаться от Гран-при России. Вы осудили российское правительство и его действия, и хотя я приветствую это заявление, оно явно носит политический характер.



Там, где ФИА и Формула-1 терпели неудачи, такие гонщики, как Льюис Хэмилтон, призывали к справедливости. Так было, когда он поддержал политических заключённых в Бахрейне. А теперь ФИА хочет заставить замолчать его и других. Мы говорим Мохаммеду бен Сулайему, что это неверная политика, и её необходимо изменить», — приводит высказывания Альвадеи BBC.

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