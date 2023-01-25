Французский гонщик, восьмикратный чемпион WRC Себастьян Ожье выступит на Ралли Мексики, третьем этапе сезона-2023 WRC, сообщает Autosport. Ожье в нынешнем сезоне выступает не на всех этапах и делит заводской автомобиль «Тойота» с японским пилотом Такамото Кацутой.



На следующем этапе чемпионата мира, Ралли Швеции, выступит именно Кацута.



Ралли Мексики пройдёт в нынешнем сезоне впервые с 2020 года. После пандемии коронавируса от гонки временно отказывались.



Ожье выступил в нынешнем сезоне на первом этапе чемпионата, Ралли Монте-Карло, где одержал победу и возглавил личный зачёт чемпионата мира.



WRC. Личный зачёт



1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 26 очков.

2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — 23 очка.

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai She’ll Mobis WRT) — 17 очков.

4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — 15 очков.

5. Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) — 14 очков.

6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — 8 очков.

7. Дани Сордо (Hyundai She’ll Mobis WRT) — 6 очков.

8. Эсапекка Лаппи (Hyundai She’ll Mobis WRT) — 4 очка.

9. Йоан Россель (PH Sport) — 2 очка.

9. Николай Грязин (Toksport WRT) — 1 очко.