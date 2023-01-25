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Себастьян Ожье выступит на Ралли Мексики

Себастьян Ожье выступит на Ралли Мексики
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Французский гонщик, восьмикратный чемпион WRC Себастьян Ожье выступит на Ралли Мексики, третьем этапе сезона-2023 WRC, сообщает Autosport. Ожье в нынешнем сезоне выступает не на всех этапах и делит заводской автомобиль «Тойота» с японским пилотом Такамото Кацутой.

На следующем этапе чемпионата мира, Ралли Швеции, выступит именно Кацута.

Ралли Мексики пройдёт в нынешнем сезоне впервые с 2020 года. После пандемии коронавируса от гонки временно отказывались.

Ожье выступил в нынешнем сезоне на первом этапе чемпионата, Ралли Монте-Карло, где одержал победу и возглавил личный зачёт чемпионата мира.

WRC. Личный зачёт

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 26 очков.
2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — 23 очка.
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai She’ll Mobis WRT) — 17 очков.
4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — 15 очков.
5. Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) — 14 очков.
6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — 8 очков.
7. Дани Сордо (Hyundai She’ll Mobis WRT) — 6 очков.
8. Эсапекка Лаппи (Hyundai She’ll Mobis WRT) — 4 очка.
9. Йоан Россель (PH Sport) — 2 очка.
9. Николай Грязин (Toksport WRT) — 1 очко.

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