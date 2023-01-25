В «Макларене» впервые завели мотор на новой машине. Видео

Пресс-служба «Макларена» опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, посвящённый тому, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида, который команда будет использовать в 2023 году.

Напомним, британская команда проведёт презентацию новой машины 13 февраля 2023 года.



В предстоящем сезоне пилотами команды будут британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. Пиастри заменит в составе коллектива Даниэля Риккардо, перешедшего на роль третьего пилота в «Ред Булл».



По итогам сезона-2022 «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов.



График презентаций сезона-2023:



«Хаас» — 31 января;

«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.