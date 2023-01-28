В 99 Racing сделали заявление по поводу участия Никиты Мазепина в Азиатской серии Ле-Ман

Спортивный директор команды 99 Racing Дэн Ходдер официально объявил об участии российского гонщика, экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина в чемпионате Азиатской серии Ле-Ман.

«Во-первых, с радостью подтверждаем, что мы примем участие в чемпионате Азиатской серии Ле-Ман. Уверен, это будет отличным чемпионатом для нашей команды, которая переживает период возрождения. Учитывая, что Бен Барникот ранее занял второе место в чемпионате, он, несомненно, будет ключевым винтиком в совершенно новой команде.

У Никиты, в свою очередь, появилась возможность попробовать что-то новое в профессиональной, но при этом более спокойной обстановке по сравнению с тем, что у него было в Формуле-1. Его желание бороться и быть конкурентоспособным можно заметить с самого начала, как он пришёл к нам», – приводит слова Ходдера Daily Sports Car.