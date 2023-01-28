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Опубликовано фото машины, на которой будет выступать Никита Мазепин

Опубликовано фото машины, на которой будет выступать Никита Мазепин
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Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин примет участие в чемпионате Азиатской серии Ле-Ман в составе команды 99 Racing в классе LMP2. Пресс-служба команды опубликовала фото машины, за рулём которой будет работать россиянин.

Oreca 07

Oreca 07

Фото: Пресс-служба команды 99 Racing

Напарниками Никиты станут Бен Барникот и Феликс Портейро. Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман включает в себя четыре четырёхчасовые гонки, которые пройдут на двух трассах – в Дубае и Абу-Даби. Первые две гонки состоятся в Дубае 11 и 12 февраля, а завершится сезон в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.

Напомним, перед началом прошлого сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты Дмитрий Мазепин.

Никита Мазепин показал, как тренирует шею:

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