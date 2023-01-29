Леклер рассказал, что стало для него дополнительной мотивацией, чтобы попасть в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как его не пустили на завод «Феррари» в 12-летнем возрасте, и признался, что это дополнительно мотивировало его.



«В первый раз, когда я приехал к заводу «Феррари», не смог попасть внутрь. Мне было лет 12. Я попросил Жюля Бьянки, который тогда был гонщиком в академии пилотов «Феррари», взять меня с собой. Он уточнил у охраны на входе, могу ли я войти, но они не пропустили.



С того момента и даже чуть раньше я мечтал стать пилотом «Феррари». Тот факт, что у меня не было возможности войти внутрь, хотя я находился перед дверьми, дал мне ещё больше мотивации работать, чтобы попасть однажды туда», — приводит слова Леклера в видео на YouTube-канале Shell.



В прошлом сезоне Шарль Леклер стал вторым в общем зачёте пилотов, уступив лишь Максу Ферстаппену.

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