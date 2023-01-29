В семье Кими Райкконена ожидается пополнение

Чемпион мира 2007 года, финский гонщик Кими Райкконен опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сообщил о том, что в его семье в скором времени ожидается пополнение.

«О, малышка. ты уже так любима. Мы не можем дождаться встречи с новым членом нашей семьи через несколько месяцев», — написал Райкконен.

Напомним, Кими Райкконен завершил карьеру в сентябре 2021 года. Финский автогонщик также является двукратным вице-чемпионом (2003, 2005) и трёхкратным бронзовым призёром (2008, 2012, 2018) чемпионатов Формулы-1.