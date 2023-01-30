«Ауди» выкупила долю в Sauber Group, став миноритарным акционером

«Ауди» выкупила миноритарный пакет акций в Sauber Group. Соответствующее заявление появилось на сайте швейцарской компании. Немецкая команда присоединится к Формуле-1 в 2026 году.



«Это важный шаг для «Ауди» на пути к дебюту в Формуле-1, который запланирован на 2026 год в рамках нашего стратегического партнёрства», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Напомним, о том, что «Ауди» будет сотрудничать с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео», стало известно в конце октября прошлого года.

Не так давно директор по координации автоспорта в «Ауди» Алан Макниш высказал мнение, что изменение правил в отношении двигателей на 2026 год является положительной стороной для команды в плане присоединения к Формуле-1.