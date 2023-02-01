Квят официально стал пилотом команды «Према» в WEC

Команда «Према», выступающая в гонках на выносливость WEC, объявила о соглашении с российским гонщиком Даниилом Квятом.
Напомним, в WEC Квят должен был выступать еще в 2022 году, однако не смог принять участие в чемпионате из-за ситуации на Украине. Весной 2022 года Даниил отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) специально для гонщиков из России и Беларуси.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте
- 1 февраля 2023
-
12:13
-
12:08
-
11:45
-
11:28
-
10:45
-
10:19
-
10:02
-
01:06
-
00:48
- 31 января 2023
-
23:30
-
22:17
-
21:01
-
19:41
-
18:35
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
17:08
-
16:34
-
15:50
-
15:00
-
14:32
-
13:45
-
13:35
-
13:04
-
12:29
-
12:04
-
11:02
-
10:55
-
09:58
-
00:30
- 30 января 2023
-
23:18
-
23:00
-
21:35
-
20:47