Экс-инженер «Форс Индия» раскритиковал решение «Хааса» заменить Шумахера на Хюлькенберга

Бывший инженер «Форс Индия» и «Ред Булл» Блэйк Хинси раскритиковал решение «Хааса» заменить Мика Шумахера на Нико Хюлькенберга.



«Мне нравится Нико, потому что он работал на другой машине, когда я был частью «Форс Индия». Он хороший гонщик, но будет ли он через два года лучше, чем был бы Мик Шумахер через эти два года? Сложно сказать. Кажется, Мик не особо торопился. Он просто набирался опыта, и в середине сезона у него была пара хороших моментов. Сейчас сложно что-то сказать. Это странное решение, и, думаю, оно не имеет никакого смысла.



Но, думаю, с Нико всё будет в порядке. Разобьёт ли его Кевин во внутрикомандном противостоянии? Может быть. В «Хаасе» нас ждёт интересная динамика. В прошлом эти двое весьма интересно обменивались репликами между собой, когда выступали за разные команды», — приводит слова Хинси GPFans.