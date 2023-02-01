Команды и ФИА не могут договориться насчёт регламента на болиды 2026 года

ФИА и команды Формулы-1 столкнулись с проблемами при подготовке к переходу на новый технический регламент в 2026 году, сообщает Auto Motor und Sport. Как сообщает источник, главной проблемой стал переход на более электрифицированный вариант двигателя — в машинах нового поколения должен будет стоять электрический компонент на 350 кВт, или 475 л.с.
Из-за этого командам потребуется ставить в болиды батарею большего размера и получить возможность регулярно восстанавливать 350 киловатт.
Как сообщает источник, ещё одна проблема заключается в отсутствии официально утверждённого регламента. При этом ФИА хотела бы решить проблему в одностороннем порядке, однако команды хотят сказать своё слово относительно этой проблемы. Команды хотели бы, чтобы все принципиальные решения были одобрены Комиссией Формулы-1.
Расхождения между ФИА и командами видны уже в первоначальных исходных данных — ФИА хотела бы компенсировать негативные побочные эффекты спецификациями машины, в то время как команды хотели бы получить более лёгкие болиды, что позволило бы им компенсировать часть времени в поворотах после потери максимальной скорости на прямых.
Кроме того, пока остаются вопросы относительно активной аэродинамики и того, как именно эта идея будет реализована на практике.
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