Грожан: звучит безумно, но после аварии в Бахрейне моя жизнь стала прекраснее

Гонщик IndyCar Ромен Грожан рассказал, какое влияние на него оказала авария в его заключительной гонке в Формуле-1, которая произошла в Бахрейне.

«Та авария — это определенно часть моей карьеры, часть моей жизни. И у меня есть шрам на левой руке, который останется здесь навсегда. Так что это хорошее напоминание, но дело не только в этом. Это нечто большее. И я рассматриваю это как часть моего пути.

Эта авария была практически на каждом канале, который вы могли включить. Это было очень впечатляюще. Вот как я это вижу: «Феникс» — возрождение после чего-то плохого. Ты восстаешь из чего-то, что могло тебя уничтожить, но ты используешь это правильно и превращаешь это в преимущество.

Я думаю, что после этого ты больше наслаждаешься жизнью. Это звучит немного безумно, но с тех пор моя жизнь стала просто прекраснее», — приводит слова Грожана GQ.