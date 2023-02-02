Грожан: звучит безумно, но после аварии в Бахрейне моя жизнь стала прекраснее

Гонщик IndyCar Ромен Грожан рассказал, какое влияние на него оказала авария в его заключительной гонке в Формуле-1, которая произошла в Бахрейне.
«Та авария — это определенно часть моей карьеры, часть моей жизни. И у меня есть шрам на левой руке, который останется здесь навсегда. Так что это хорошее напоминание, но дело не только в этом. Это нечто большее. И я рассматриваю это как часть моего пути.
Эта авария была практически на каждом канале, который вы могли включить. Это было очень впечатляюще. Вот как я это вижу: «Феникс» — возрождение после чего-то плохого. Ты восстаешь из чего-то, что могло тебя уничтожить, но ты используешь это правильно и превращаешь это в преимущество.
Я думаю, что после этого ты больше наслаждаешься жизнью. Это звучит немного безумно, но с тех пор моя жизнь стала просто прекраснее», — приводит слова Грожана GQ.
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