Источник: команды Формулы-1 недовольны работой бен Сулайема

Ряд различных команд Формулы-1 недовольны стилем руководства президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, сообщает Sky Sports.

Ранее ходили слухи о разногласиях между руководителем ФИА и компании Liberty Media, которая обладает коммерческими правами на Формулу-1. Позже стало известно, что стороны провели встречу и нашли компроисс.

«Между двумя организациями продолжаются позитивные разговоры. Так что они функционируют нормально, как это необходимо для поддержания нормального функционирования спорта.



Но люди по-прежнему говорят мне, что у них есть проблемы с личным стилем руководства, который Мохаммед бен Сулайем имеет в ФИА, и это высокопоставленные лица из ряда различных команд Формулы-1», — сообщил журналист журналист Крейг Слейтер из Sky Sports.