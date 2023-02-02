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Источник: команды Формулы-1 недовольны работой бен Сулайема

Источник: команды Формулы-1 недовольны работой бен Сулайема
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Ряд различных команд Формулы-1 недовольны стилем руководства президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, сообщает Sky Sports.

Ранее ходили слухи о разногласиях между руководителем ФИА и компании Liberty Media, которая обладает коммерческими правами на Формулу-1. Позже стало известно, что стороны провели встречу и нашли компроисс.

«Между двумя организациями продолжаются позитивные разговоры. Так что они функционируют нормально, как это необходимо для поддержания нормального функционирования спорта.

Но люди по-прежнему говорят мне, что у них есть проблемы с личным стилем руководства, который Мохаммед бен Сулайем имеет в ФИА, и это высокопоставленные лица из ряда различных команд Формулы-1», — сообщил журналист журналист Крейг Слейтер из Sky Sports.

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