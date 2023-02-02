Штайнер: найти замену Мазепину было несложно
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о расторжении контракта с «Уралкалием» и Никитой Мазепиным перед сезоном-2022.
«В первую очередь нам нужно было убедиться, что мы не останемся без денег после потери титульного спонсора. Мы с Джином Хаасом убедились, что нам хватит денег. Найти гонщика было вообще не сложно. Желающих выступать в Формуле-1 всегда достаточно.
Не помню, сколько точно кандидатов у нас было. Я показал список Джину, и он предложил вернуть Кевина. Я ответил, что у него контракт с «Пежо» в WEC, но я поинтересуюсь. Я позвонил Магнуссену, мы поговорили, и он быстро ответил согласием. К счастью, проблем с расторжением контракта с «Пежо» не возникло», — приводит слова Гюнтера Штайнера Auto Motor und Sport.
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