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Штайнер: пандемия помешала нам отделиться от «Феррари»

Штайнер: пандемия помешала нам отделиться от «Феррари»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что пандемия коронавируса помешала команде обрести автономность от «Феррари».

«Мы способны самостоятельно разрабатывать трансмиссию, подвеску и быть более независимой командой. Мы впервые подумали об этом ещё в 2018 году. Тогда я даже подготовил план действий. Мы должны были достичь этой цели за пару лет, но в 2020-м случилась пандемия, что отбросило нас далеко назад. Нам пришлось думать о том, как выжить в текущих условиях. В этот момент было не до автономности.

Сейчас мы пришли в себя и снова задумались о том, чтобы меньше зависеть от автопроизводителя. Посмотрим, что будет в новом сезоне, а там решим. Думаю, за два-три года вполне можно обрести независимость», — приводит слова Гюнтера Штайнера Auto Motor und Sport.

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