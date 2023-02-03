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В «Ред Булл» назвали имя нового партнёра команды

В «Ред Булл» назвали имя нового партнёра команды
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Австрийская команда Формулы-1 объявила о начале сотрудничества с компанией Rokt, являющейся одним из лидеров в области технологий электронной коммерции. Об этом информирует пресс-служба австрийского гоночного коллектива.

Сообщается, что обе организации будут работать сообща над различными инициативами, направленными на повышение разнообразия в Формуле-1 и за её пределами. В рамках партнёрства начнётся поиск женщин, которые присоединятся к команде Oracle Red Bull Racing Esports, выступающей в виртуальных гонках.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:

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