Йост Капито высказался о критериях по допуску в Формулу-1 новых команд

Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито ответил на вопрос по поводу желания команды «Андретти» попасть в Формулу-1.



«Слухи об «Андретти»? Что точно ясно, так это то, что приходить должны только команды, у которых действительно есть концепция, подходящая инфраструктура, а также финансовая база, чтобы справиться со всеми вызовами. Я считаю, что для Формулы-1 было бы нехорошо, если бы команда приходила, а потом довольно быстро уходила. Вот почему команды, которые хотят войти в Формулу-1, должны продемонстрировать, что способны со всем справиться», — приводит слова Капито Auto Bild.

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:

Ранее Капито поделился мнением о нынешнем руководителе «Уильмся» Джеймсе Ваулзе.