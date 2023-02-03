«Ред Булл» показал ливрею авто, которую будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила ливрею своего нового болида на сезон-2023 Формулы-1. Церемония проходила в Нью-Йорке (США).

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.



«Ред Булл» стала второй командой, которая провела презентацию автомобиля. Ранее это сделал американский гоночный коллектив «Хаас».

В сезоне-2023 пилотами «Ред Булл» будут также Ферстаппен и Перес. Коллективу предстоит защищать титулы в обоих зачётах.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса: