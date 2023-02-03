В «Ред Булл» показали комбинезоны пилотов на сезон-2023. Фото

Команда Формулы-1 «Ред Булл» показала комбинезон, в котором в следующем сезоне будут выступать пилоты команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес. При этом, в противовес слухам в СМИ, комбинезон не намекает на изменение ливреи командой.
Фото: Red Bull Content Pool
Фото: Red Bull Content Pool
Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.
«Ред Булл» — вторая команда Формулы-1, проводящая презентацию болида перед сезоном-2023. Ранее это сделал американский гоночный коллектив «Хаас».
График презентаций сезона-2023:
«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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