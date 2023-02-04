В «Ред Булл» заявили, что болид 2023 года будет отличаться от показанного на презентации

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что настоящий болид RB19 будет сильно отличаться от той машины, что была показана на презентации.



«Болид, который был показан сегодня, очевидно, сильно отличается от того, который вы увидите в Бахрейне. Сегодня мы в большей степени говорили о планах команды на предстоящий год, о партнёрах, которые у нас есть, и, конечно же, о захватывающем объявлении о сотрудничестве с «Фордом». Сделать это здесь, в США, было очевидно, но это впервые для нашей команды. То, что вы видели сегодня, не является отражением того, что появится на трассе в Бахрейне через пару недель», — приводит слова Кристиана Хорнера RaceFans.



Напомним, презентация машины «Ред Булл» на сезон-2023 состоялась в Нью-Йорке сегодня, 3 февраля.