Участнику WEC запретили называться в честь команды-чемпиона Ф-1 «Вануолл»

Австрийско-немецкая команда ByKolles проиграла длящуюся несколько месяцев судебную тяжбу британскому предпринимателю Иану Сандерсону, которому принадлежит компания Sanderson International Marketing, за право использовать бренд Vanwall. Об этом сообщает DailySportsCar.



Ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) официально запретило ByKolles использовать марку Vanwall для выступлений в соревнованиях международного уровня. Отмечается, что в ByKolles ранее готовились к тестам гиперкара Vanwall для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость, при этом у команды, выступавшее ранее в немецкой Формуле-3, Евросерии Формулы-3, ДТМ и Европейской серии Ле-Ман, всё было в порядке с документацией. Как считает EUIPO, марка Vanwall должна по праву принадлежать компании бизнесмена Иана Сандерсона. ByKolles готовится подать апелляцию на решение Ведомства по интеллектуальной собственности.

Команда «Вануолл» в 1958 году завоевала первый в истории Кубок конструкторов Формулы-1, вскоре закрылась. В 2003 году Артур Вольстенхольм основал компанию Vanwall Cars, после чего приступил к выпуску реплик старых гоночных машин Vanwall. В 2012 году новую компанию приобрела Sanderson International Marketing, а в прошлом году Колин Коллес, совладелец ByKolles, объявил об изменении имени команды в Vanwall Racing, так как зарегистрировал этот бренд в Германии.