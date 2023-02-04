В «Форде» раскрыли, как компания пришла к сделке с «Ред Булл»

Глава гоночного подразделения «Форда» Марк Рашбрук рассказал подробности того, как компания пришла к сделке с «Ред Булл».



«Разумеется, мы изучили все варианты, мы во многих смыслах прошли долгий путь. Как только люди узнали, что у „Форда“ есть интерес или что мы как минимум рассматриваем вариант с возвращением, многие обратились к нам по поводу партнёрства среди существующих или потенциальных команд. Мы общались с несколькими командами, но нам изначально казалось, что никто из них не подходит. Возвращение как заводская команда или владелец не казалось нам правильным, потому что мы хотели подойти ко всему так, чтобы внести вклад и научиться там, где в этом есть смысл.



При переговорах с „Ред Булл“ стало почти сразу понятно, что мы подходим команде, а они — нам. Всё началось во второй половине 2022 года и прошло очень быстро – мы с самого старта понимали, что это подходящее сотрудничество. Важно прийти в Формулу-1 с подходящим партнёром и в нужный момент. И мы именно это и сделали», — приводит слова Рашбрука The Race.