«Альфа Таури» презентует новый болид ночью по московскому времени

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» проведёт презентацию нового болида 12 февраля в 1:30 по московскому времени.

Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.

Видео доступно на YouTube-канале Scuderia AlphaTauri. Права на видео принадлежат Scuderia AlphaTauri.

В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».



По итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов.



График презентаций сезона-2023:



«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.