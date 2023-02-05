«Альфа Таури» презентует новый болид ночью по московскому времени
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Команда Формулы-1 «Альфа Таури» проведёт презентацию нового болида 12 февраля в 1:30 по московскому времени.
Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.
Видео доступно на YouTube-канале Scuderia AlphaTauri. Права на видео принадлежат Scuderia AlphaTauri.
В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».
По итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов.
График презентаций сезона-2023:
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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