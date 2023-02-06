Риккардо: сейчас не горю желанием садиться за руль. В начале этого года я не напрягаюсь
Поделиться
Третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался по поводу своей формы.
«Я с удовольствием поработаю на тестах, чтобы оставаться в гоночной форме, чтобы организм не испытал полнейший шок, когда я вернусь за руль. Но если бы тесты начинались уже завтра, то я бы всё-таки предпочёл от них воздержаться.
Уверен, что по ходу сезона я ещё поработаю за рулём, но не могу сказать, что уже сейчас горю таким желанием. Меня пока устраивает тот факт, что 2023 год начнётся для меня в спокойном темпе. Стараюсь особо не напрягаться.
В любом случае мне нужно оставаться в хорошей форме, чтобы быть готовым в любой момент участвовать в гонках. Я не набрал лишних 20 кг и чувствую себя замечательно», — приводит слова Риккардо The Race.
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
13:03
-
12:41
-
11:59
-
11:52
-
11:11
-
10:50
-
10:11
-
10:10
- 5 февраля 2023
-
23:30
-
22:02
-
21:42
-
20:09
-
19:31
-
18:27
-
17:53
-
17:42
-
16:28
-
15:57
-
15:32
-
14:59
-
14:46
-
13:52
-
13:29
-
13:09
-
11:58
-
11:36
-
09:47
-
09:16
-
00:44
- 4 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
22:46
-
21:55
-
21:50
-
21:02
Партнерский контент