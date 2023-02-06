Риккардо: сейчас не горю желанием садиться за руль. В начале этого года я не напрягаюсь

Третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался по поводу своей формы.

«Я с удовольствием поработаю на тестах, чтобы оставаться в гоночной форме, чтобы организм не испытал полнейший шок, когда я вернусь за руль. Но если бы тесты начинались уже завтра, то я бы всё-таки предпочёл от них воздержаться.

Уверен, что по ходу сезона я ещё поработаю за рулём, но не могу сказать, что уже сейчас горю таким желанием. Меня пока устраивает тот факт, что 2023 год начнётся для меня в спокойном темпе. Стараюсь особо не напрягаться.

В любом случае мне нужно оставаться в хорошей форме, чтобы быть готовым в любой момент участвовать в гонках. Я не набрал лишних 20 кг и чувствую себя замечательно», — приводит слова Риккардо The Race.