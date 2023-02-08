Попов: мне очень понравилась презентация «Альфа Ромео». И сама машина красивая, и ливрея

Российский комментатор Алексей Попов высказался по поводу презентации «Альфа Ромео».
«Ну что, очень я доволен. Наконец-то мы увидели презентацию – не нечто, не просто фоточки в Сети или записанные интервью, смонтированные, выложенные в определённое время. Мы увидели настоящую, как раньше, хорошую презентацию! Она шла в прямом эфире, при этом она проходила в студии. Приятно это всё.
Но самое приятное, что мы наконец-то увидели новую машину. Там были и Боттас, и Чжоу: два боевых пилота, как раньше, сняли покрывало. Машина физически готова, и на этой неделе команда проведёт обкатку в Барселоне.
Машина очень интересная. Действительно есть изменения, видные глазу. Понятно, что гораздо больше изменений, которые не заметны со стороны.
Мне очень понравилась и презентация, и сама машина красивая, и ливрея», — сказал Попов на своём YouTube-канале.
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