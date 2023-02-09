Напарник Мазепина не сможет выступить в АЛМС после свежего решения ФИА

Феликс Портейро, напарник российского гонщика Никиты Мазепина, не сможет принять участие в Азиатской серии Ле-Ман из-за проблем со статусом. Об этом сообщает Endurance-info.

Изначально испанский гонщик получил «бронзовый» статус ФИА, однако многим конкурентам это не понравилось, поскольку 39-летний гонщик ранее имел «платиновый» статус, хотя и не выступал в гонках с 2012 года. В результате ФИА пересмотрела статус Портейро и повысила его до «серебряного».

Для участия в чемпионате в каждом экипаже должен быть один гонщик со статусом «бронзовый», на поиск которого у руководства остаётся всего несколько часов.

Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман состоит из четырёх четырёхчасовых гонок, которые состоятся на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.



Первые две гонки пройдут в Дубае 11 и 12 февраля. Сезон завершится в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.