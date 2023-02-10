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Александер Албон назвал плюс от выпадения из календаря Ф-1 Гран-при Китая

Александер Албон назвал плюс от выпадения из календаря Ф-1 Гран-при Китая
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Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мыслями об отсутствии в календаре Формулы-1 предстоящего сезона Гран-при Китая. После выпадения из календаря этапа в Поднебесной пауза в чемпионате между Гран-при будет дольше, что, по мнению Александера, может быть использовано гонщиками для лучшего понимания своих авто.

«Особенно в начале года, когда приходится путешествовать по всему миру, на базе бываешь нечасто. Теперь же можно будет использовать этот перерыв, чтобы лучше разобраться с машиной», — приводит слова Албона GPFans.

В минувшем сезоне Формулы-1 Албон занял 19-е место в общем зачёте пилотов, набрав четыре очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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