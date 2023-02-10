Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Хаджар хочет дебютировать в Ф-1 в 2024 году

Пилот молодёжной системы «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что рассчитывает сделать всё, чтобы попасть в Формулу-1 в 2024 году.



«Моя цель в этом году — провести сильный сезон, а после этого перейти в Формулу-1. Было бы здорово провести в Формуле-2 всего один год, а после этого отправиться в Формулу-1, в этом моя главная цель, и я приложу все усилия, чтобы достичь её.



Я в предвкушении начала сезона за «Хайтек», команду, за которую я выступал в Формуле-3. Но я знал об этом переходе ещё в прошлом году. Я рад возможности продолжать выступления за команду, которую хорошо знаю», — приводит слова Хаджара RacingNews365.



По итогам сезона-2022 Формулы-3 Хаджар занял четвёртое место в личном зачёте, одержав за сезон три победы.