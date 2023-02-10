«Ред Булл» провёл обкатку новой машины и показал размытое видео с RB19
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала видео с обкатки нового болида RB19, который коллектив будет использовать в сезоне-2023. На видео сложно чётко разглядеть автомобиль.
Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.
«Ред Булл» стала второй командой, которая провела презентацию автомобиля. Ранее это сделал американский гоночный коллектив «Хаас».
В сезоне-2023 пилотами «Ред Булл» будут также Ферстаппен и Перес. Коллективу предстоит защищать титулы в обоих зачётах.
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