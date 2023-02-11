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Команде Мазепина пришлось в третий раз менять напарника Никиты в Азиатской серии Ле-Ман

Команде Мазепина пришлось в третий раз менять напарника Никиты в Азиатской серии Ле-Ман
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В команде бывшего российского пилота Формулы-1 Никиты Мазепина в очередной раз вынужденно заменили напарника.

Ранее сообщалось, что напарником Мазепина и Нила Джани в 99 Racing станет британец Уоррен Хьюз, заменивший испанца Феликса Портейро, у которого возникли проблемы со статусом.

Однако руководство Азиатской серии Ле-Ман запретило заявлять Хьюза, так как он получил статус «бронзового» пилота только в этом году, а в 2022-м был «серебряным». Согласно регламенту, в заявке используется прошлогодняя категория, в связи с чем заявить Хьюза не разрешили.

В итоге 99 Racing подписала Гонсалу Гомеша, чемпиона Португалии по картингу 1991 года, у которого нет опыта выступлений на прототипах.

Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман состоит из четырёх четырёхчасовых гонок, которые состоятся на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.

Первые две гонки пройдут в Дубае 11 и 12 февраля. Сезон завершится в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.

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