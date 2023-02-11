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Команда «Хаас» показала первое живое фото нового болида команды

Команда «Хаас» показала первое живое фото нового болида команды
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Пресс-служба американской команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала живое фото новой машины коллектива. Отметим, что сегодня, 11 февраля, болид «Хааса» дебютирует на трассе в Сильверстоуне (Великобритания).

Живое фото нового болида «Хааса»

Живое фото нового болида «Хааса»

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Примечательно, что во время презентации, которая состоялась 31 января 2023 года, команда представила только ливрею своего нового автомобиля на предстоящий сезон Формулы-1. Форма боковых понтонов нового болида «Хааса» напоминает прошлогоднее решение итальянской команды «Феррари».

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 американцы заняли восьмое место в Кубке конструкторов. «Хаас» набрал 38 очков. Ранее коллектив из США показал в социальных сетях, как будут выглядеть комбинезоны, которые будут использовать в новом сезоне пилоты команды Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.

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