«Команда и пара яиц». Хюлькенберг сделал селфи с Магнуссеном, Штайнером и новым болидом

Немецкий пилот команды Формулы-1 «Хаас» Нико Хюлькенберг в социальных сетях опубликовал селфи с другим пилотом американского коллектива Кевином Магнуссеном и руководителем Гюнтером Штайнером на фоне нового болида команды.
Хюлькенберг, Магнуссен и Штайнер на фоне нового болида «Хааса»
Фото: Из личного архива
Хюлькенберг использовал в публикации формулировку «Команда [часть команды] и пара яиц» (в оригинале было написано «part of the team & a pair of balls». – Прим. «Чемпионата»), таким образом делая отсылку к давнему конфликту с Магнуссеном.
Напомним, между пилотами был давний конфликт, разгоревшийся ещё в 2017 году в Венгрии, когда Магнуссен столкнул Хюлькенберга с трассы, за что впоследствии был оштрафован. После гонки во время интервью к Магнуссену подошёл Хюлькенберг, сказавший: «Опять самый неспортивный гонщик на стартовой решётке». Магнуссен в ответ бросил: Suck my balls, honey.
Ранее пресс-служба «Хааса» опубликовала живое фото новой машины коллектива.
- 11 февраля 2023
-
12:30
-
12:14
-
11:54
-
11:44
-
11:01
-
10:26
-
09:44
-
00:54
- 10 февраля 2023
-
23:41
-
23:30
-
22:54
-
21:43
-
21:40
-
20:59
-
20:56
-
19:55
-
19:06
-
18:47
-
18:40
-
17:52
-
17:40
-
16:12
-
15:41
-
15:02
-
15:00
-
14:44
-
14:19
-
14:04
-
13:48
-
13:26
-
12:21
-
12:11
-
11:05
-
10:07
-
09:23