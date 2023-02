«Команда и пара яиц». Хюлькенберг сделал селфи с Магнуссеном, Штайнером и новым болидом

Немецкий пилот команды Формулы-1 «Хаас» Нико Хюлькенберг в социальных сетях опубликовал селфи с другим пилотом американского коллектива Кевином Магнуссеном и руководителем Гюнтером Штайнером на фоне нового болида команды.

Хюлькенберг, Магнуссен и Штайнер на фоне нового болида «Хааса» Фото: Из личного архива

Хюлькенберг использовал в публикации формулировку «Команда [часть команды] и пара яиц» (в оригинале было написано «part of the team & a pair of balls». – Прим. «Чемпионата»), таким образом делая отсылку к давнему конфликту с Магнуссеном.



Напомним, между пилотами был давний конфликт, разгоревшийся ещё в 2017 году в Венгрии, когда Магнуссен столкнул Хюлькенберга с трассы, за что впоследствии был оштрафован. После гонки во время интервью к Магнуссену подошёл Хюлькенберг, сказавший: «Опять самый неспортивный гонщик на стартовой решётке». Магнуссен в ответ бросил: Suck my balls, honey.



Ранее пресс-служба «Хааса» опубликовала живое фото новой машины коллектива.