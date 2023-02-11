Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Команда и пара яиц». Хюлькенберг сделал селфи с Магнуссеном, Штайнером и новым болидом

«Команда и пара яиц». Хюлькенберг сделал селфи с Магнуссеном, Штайнером и новым болидом
Комментарии

Немецкий пилот команды Формулы-1 «Хаас» Нико Хюлькенберг в социальных сетях опубликовал селфи с другим пилотом американского коллектива Кевином Магнуссеном и руководителем Гюнтером Штайнером на фоне нового болида команды.

Хюлькенберг, Магнуссен и Штайнер на фоне нового болида «Хааса»

Хюлькенберг, Магнуссен и Штайнер на фоне нового болида «Хааса»

Фото: Из личного архива

Хюлькенберг использовал в публикации формулировку «Команда [часть команды] и пара яиц» (в оригинале было написано «part of the team & a pair of balls». – Прим. «Чемпионата»), таким образом делая отсылку к давнему конфликту с Магнуссеном.

Напомним, между пилотами был давний конфликт, разгоревшийся ещё в 2017 году в Венгрии, когда Магнуссен столкнул Хюлькенберга с трассы, за что впоследствии был оштрафован. После гонки во время интервью к Магнуссену подошёл Хюлькенберг, сказавший: «Опять самый неспортивный гонщик на стартовой решётке». Магнуссен в ответ бросил: Suck my balls, honey.

Ранее пресс-служба «Хааса» опубликовала живое фото новой машины коллектива.

Новость по теме
Команда «Хаас» показала первое живое фото нового болида команды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023