«Альфа Таури» показала болид, который будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1

Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури» представила свой новый болид на сезон-2023 Формулы-1. Церемония должна была пройти в Нью-Йорке (США), однако прямой трансляции презентации не было — команда ограничилась промороликом и показом машины.



Новый болид получил индекс AT04. Ливрея отличается от прошлогодней — на машине появилось немного красного цвета в честь нового партнёра команды — польской нефтяной компании ORLEN.

Фото: Scuderia AlphaTauri

Фото: Scuderia AlphaTauri

Фото: Scuderia AlphaTauri

Фото: Scuderia AlphaTauri

В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».



Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. Второй была «Феррари» (554 очка). Третье место досталось «Мерседесу» (515 баллов).