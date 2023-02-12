Фото: Ландо Норрис представил дизайн своего нового шлема

Пилот «Макларена», британец Ландо Норрис представил дизайн нового шлема. Изделие традиционно получило жёлтую расцветку и стилизованный логотип команды. Примечательно, что дизайнеры не стали закрашивать некоторые части шлема, выполненного из карбона.

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Напомним, в 2019 году Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила стандарты для шлемов, используемых гонщиками Формулы-1 и имеющих в среднем вес 1,25 кг. Так, конструкция должна выдержать падение груза весом 10 кг с высоты 5,1 метра, а также выстрел пули весом 1,2 г из пневматической винтовки.

Также в сезоне-2023 все пилоты будут обязаны установить в свои шлемы камеры. Диаметр устройства составит 8 мм, а вес – 1,43 грамма. Располагаться оно будет на уровне глаз и встроено в защитную прокладку.