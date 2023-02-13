Валттери Боттас назвал возраст, по достижении которого может завершить карьеру
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Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о продолжении карьеры в автоспорте.
«Думаю, я могу выступать ещё несколько лет. Сейчас мне 33 года, и каждый сезон я продолжаю узнавать что-то новое. Если взглянуть на 40-летнего Фернандо Алонсо и 38-летнего Льюиса Хэмилтона, понимаешь, что оба по-прежнему очень хорошо пилотируют. Физически так долго ездить возможно. В моём случае предел, вероятно, наступит в возрасте 40 лет», — приводит слова Боттаса Ilta Sanomat.
Боттас провёл в Формуле-1 12 сезонов, пять из которых находился в составе «Мерседеса». Он дважды становился вице-чемпионом первенства и однажды завершил сезон на третьем месте.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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