«Уильямс» показал болид на сезон-2023

Команда Формулы-1 «Уильямс» на своём сайте опубликовала фотографии нового болида FW45 на сезон-2023.

Сообщается, что на сегодня запланирована обкатка нового болида в Сильверстоуне, к чему команда и приурочила публикацию снимков.

Фото: Williams F-1

Фото: Williams F-1

Напомним, по итогам минувшего сезона «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». По ходу выступления она набрала 759 баллов.



В сезоне-2023 за «Уильямс» будут выступать тайско-британский пилот Александер Албон и представитель США Логан Сарджент. Ранее за команду выступал Николас Латифи. По окончании минувшего сезона он покинул Формулу-1.