«Макларен» показал студийные фотографии нового болида MCL60
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Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала студийные фотографии своего нового болида, получившего название MCL60 – в честь 60-летия компании.
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав 159 очков в Кубке конструкторов. В грядущем сезоне команду представят британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. Пиастри заменит в составе коллектива соотечественника Даниэля Риккардо, перешедшего на роль третьего пилота в «Ред Булл».
Ранее пилот «Макларена» Оскар Пиастри, готовящийся дебютировать в Формуле-1 в нынешнем году, поделился впечатлениями от нового болида.
Новость по темеПиастри поделился впечатлениями от нового болида «Макларена»
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