«Макларен» показал студийные фотографии нового болида MCL60

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала студийные фотографии своего нового болида, получившего название MCL60 – в честь 60-летия компании.

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав 159 очков в Кубке конструкторов. В грядущем сезоне команду представят британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. Пиастри заменит в составе коллектива соотечественника Даниэля Риккардо, перешедшего на роль третьего пилота в «Ред Булл».

Ранее пилот «Макларена» Оскар Пиастри, готовящийся дебютировать в Формуле-1 в нынешнем году, поделился впечатлениями от нового болида.

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