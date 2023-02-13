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Пиастри поделился впечатлениями от нового болида «Макларена»

Пиастри поделился впечатлениями от нового болида «Макларена»
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Пилот «Макларена», австралиец Оскар Пиастри прокомментировал анонс нового болида команды MCL60, а также высказался о дебютном сезоне в Формуле-1.

«Я рад шансу провести свой первый сезон в Формуле-1 с «Маклареном». В межсезонье мы отлично поработали, чтобы подготовиться. Время на базе и на симуляторе было и полезным, и приятным, и каждый сотрудник команды встретил меня тепло. Я отлично освоился и теперь полностью сосредоточен на том, чтобы выйти на трассу в Бахрейне.

MCL60 впечатляет. Год получится незабываемым не только для меня, новичка, но и для всей команды, отмечающей 60-летие «Макларена». Перед нами стоит захватывающая задача, и я не могу дождаться возможности погоняться с Ландо в борьбе за очки», – сказал Пиастри.

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