«Он должен быть первым в «Мерседесе». Чандхок — о пилоте, способном заменить Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что пилот «Макларена» Ландо Норрис мог бы заменить Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», когда тот решит завершить карьеру.



«Реальность такова, что я не могу представить переход Ландо в «Ред Булл», чтобы стать там вторым номером для Макса. С «Феррари» вариантов тоже нет.



Остаётся возможность перейти в «Мерседес», когда Льюис Хэмилтон отойдёт от дел, ведь Джордж Расселл никуда не денется. А до тех пор, полагаю, он может остаться в «Макларене».



Но, допустим, мы приближаемся к концу этого года, и Льюис внезапно говорит: «С меня хватит, я ухожу». Тогда, как мне кажется, начнётся довольно сложный процесс. Потому что, без сомнения, Ландо должен стать номером один в «Мерседесе», чтобы заменить там Льюиса», — сказал Чандхок в подкасте на Autosport.

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